「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）反撃に備えての貴重な追加点となった。阪神・大山悠輔内野手が七回に犠飛で、５試合ぶりの打点をマーク。「終わったときに、『１点大きかったよね』ってなるのが野球なので。そういう意味では何点あってもいいと思うので、得点を挙げられて良かったです」と胸を張った。４点リードの七回１死一、三塁で迎えた第４打席。２番手・吉田からきっちり右犠飛を打ち上げて、チームに５