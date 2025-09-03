「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）バンテリンドームが狭すぎるのかと錯覚してしまう。阪神・佐藤輝明内野手が弾丸ライナーで右翼席に突き刺した。「いやぁ、良かったです。高めの球でしたけど、しっかり振り抜くことができました」。優勝へ、バース以来のホームランキングへ、歩みは止めない。また栄冠に一歩近づいた。両軍無得点の三回１死一塁。「翔太（森下）が出てくれて、自分も打ってやろうと思っていまし