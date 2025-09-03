「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）巨人・戸郷翔征投手が６回４安打１失点で５勝目。初回１死から３連続四球を与えるなど、計６四球と制球に苦しみながら最少失点に抑えた。「ランナーを背負うケースも多く、先制もされましたが、何とか粘ることができました」と振り返った。阿部監督は「変化球を投げるとき緩みが出るから、バッターからだとわかる。それが課題。次の登板までに練習してくれって言いました」