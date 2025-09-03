「中日３−５阪神」（２日、バンテリンドーム）村上頌樹投手にとって課題を残したマウンドにも、試合後は素直に勝利を喜んだ。６回２／３を投げ６安打３失点で自己最多の１１勝目。完封ペースから一変、七回途中降板にはなったが「１１勝目ができたというのは、うれしいですね」と静かに笑った。阪神エースの役目を果たした１０５球。個人タイトルも見えてきた。序盤は中日打線を圧倒した。初回、２死二塁と得点圏に走者を背