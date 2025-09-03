大ヒットした刑事ドラマ「太陽にほえろ！」の山さん役で知られる俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが４月２８日に老衰のため都内の自宅で死去していたことが２日、分かった。９３歳。葬儀は近親者で行った。生まれは東京で、疎開先の松山で育つ。ＮＨＫ松山放送劇団の劇団員としてラジオドラマで活躍し、１９５７年、ＮＨＫテレビドラマ「東京の虹」で映像デビュー。愛媛大を中退して上京し、俳優座養成所を卒業後、６４年