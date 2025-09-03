◇壮行試合沖縄県高校選抜3ー4高校日本代表（2025年9月2日沖縄セルラー）先発した沖縄県高校選抜で沖縄尚学の右腕・新垣有は2回1/3を5安打2失点で降板した。最速143キロだった直球を軸に挑んだが、3回に4番・阿部に先制の中前適時打を許した。世代トップクラスの打撃陣との対戦を「声援のおかげで自分のボールをしっかり投げられたので本当に良かった」と悔いなく振り返った。