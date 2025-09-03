セ２位の巨人が２日のヤクルト戦（京セラ）に４―１で勝利。先発の戸郷が６回１失点と粘投すれば、打線も中山の６号同点ソロや吉川の勝ち越し押し出し四球など粘り強さを見せて連敗を２でストップした。シーズンも佳境に入りＣＳ争いも激化する中、上位死守のためのカギについて本紙専属評論家の伊原春樹氏が説いた。【新鬼の手帳・伊原春樹】リーグ首位を独走する阪神はやはり強い。ケガ人も出ないし、あまりにもスキを見せない