¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó£Ê£á£ð£á£î¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£¸·îÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤Ë¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¹â¶¶³¤¿Í¡Ê£²£¶¡Ë¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¥°¥ó¤È¾å¤²¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª£¹£¶¿Í¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¥À¥ó¥¹´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥À¥ó¥¹Îò¤¬Ä¹¤¯¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë´ë²è¤À¤Ã¤¿