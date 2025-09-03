俳優の桜田ひより（２２）と俳優の佐野勇斗（２７）が１０月期の日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（１０月８日スタート。水曜、後１０・００）でＷ主演を務めることが２日、分かった。ともに民放キー局のゴールデン・プライム帯ドラマ初主演となる。今作はノンストップヒューマンサスペンス。桜田が演じるのは、大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以。２０歳のバースデーパーティーの日に誘拐さ