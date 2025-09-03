アイドルグループ「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」村上信五（４３）が８月放送の日本テレビ系「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」で、チャリティーランナーを務めた同グループの横山裕をねぎらった姿が話題になった。村上自身は体調不良で同２５日放送の同局系「月曜から夜ふかし」に出演せず、心配されたが、レギュラー番組のキー局関係者が感じ取った当人の状態は――。村上は８月２４日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴ―Ｊ