納税義務者1人当たりの所得が最も多かった都市は？（写真：まちゃー／PIXTA）【ランキングを全部見る】｢納税者1人当たり所得｣が多い市区ランキング815市と、特別区（東京23区）を含めた全国815市区を対象に、納税義務者1人当たり所得の多い順にランキングを作成した。1位と815位の差は6.8倍もあった。1位は東京都港区で、2位以下を大きく突き放し納税義務者1人当たり所得は1780万8000円となった。2位東京都千代田区は、1175万5000