8月31日の地震で壊れた家と救助に当たる人たち＝9月2日、アフガニスタン東部クナール州（ロイター＝共同）【カブール共同】米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン東部で2日午後（日本時間夜）、マグニチュード（M）5.2の地震があった。8月31日深夜の地震で1400人以上が死亡したのと同じ地域。余震とみられ、被害拡大が懸念される。山岳地帯で重機が入れない被災地では手作業の救助活動が続く。被害規模確定には時間がか