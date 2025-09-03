日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で、物語の舞台となった七曲署の警部補「山さん」役で知られた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる、本名同じ）さんが４月２８日、老衰のため都内の自宅で死去していたことが２日、分かった。９３歳だった。葬儀は近親者で行った。七曲署のナンバー２として、石原裕次郎さん（１９８７年死去、享年５２）演じた「ボス」を支える役どころを好演。バイプレーヤーとして活躍したが、ここ３０年