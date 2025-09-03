新潟県五泉市といえばニットが有名ですが、実は絹織物も250年の歴史を誇る伝統産業なのです。五泉シルクの認知度向上へ、PRの舞台として選んだのは市議会でした。 9月2日、開会した五泉市の9月議会。市政に関する質疑が行われる中、市長や市議会議員の胸元に注目してみると…【記者リポート】「市議会で皆さんが胸ポケットにつけているものは五泉市で作られた絹製品、ポケットチーフです」この日、市議会議員などが着