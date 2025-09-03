新型コロナウイルスの感染が急増しています。新潟県内の感染も、そのほとんどが強烈なのどの痛みを伴うという変異株“ニンバス”となっています。医師は「今回の流行はこの夏の猛暑も影響している」と指摘します。 県が発表した定点医療機関あたりの新型コロナウイルスの報告数。8月になると急激に増え、8月28日までの1週間の報告数は12.19人。インフルエンザであれば注意報レベルとなる10人を上回ったのは去年9月以来です。県は