日本テレビ系刑事ドラマ「太陽にほえろ！」で、物語の舞台となった七曲署の警部補「山さん」役で知られた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる、本名同じ）さんが４月２８日、老衰のため都内の自宅で死去していたことが２日、分かった。９３歳だった。＊＊＊＊「露口茂」は、いかつい顔つきなので近寄りがたい雰囲気が漂う。そのイメージで見るため、発するセリフの一言一句に引き込まれてしまう。忘れられない作品に名匠・