ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）が、妻夫木聡（４４）主演の１０月期ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（後９時）に出演することが２日、分かった。日曜劇場は初出演となる。日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に夢を追い続ける大人たちを描く。目黒は、物語の鍵を握る重要な役どころで出演する。詳細はドラ