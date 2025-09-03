【オークランド近郊（米国）１日＝金川誉】日本代表は、米国遠征のメキシコ代表戦（６日・オークランド）に向けトレーニングを開始した。ＤＦ長友佑都（３８）＝ＦＣ東京＝は、ＦＩＦＡランキングで日本の１７位を上回る１３位のメキシコ戦に向け「やっと僕の時間が来た」とレギュラー再奪取を宣言。今月１２日に３９歳を迎えるベテランがレギュラーを奪う道はあるのか。日本代表担当の金川誉記者が「読み解く」。＊＊＊