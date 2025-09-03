2025年10月8日（水）からスタートする日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送）は、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」に決定！W主演は、桜田ひよりと佐野勇斗！大企業の一人娘・八神結以（やがみ・ゆい：桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（はやしだ・だいすけ：佐野勇斗）は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒