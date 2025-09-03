オリックス・山下舜平大投手（２３）が７日の日本ハム戦（京セラＤ）で今季初先発することが２日、決まった。開幕前に発症した成長過程による腰のコンディション不良が回復し、この日から曽谷とともに１軍初合流。試合前練習に参加し「僕の中でできることはやってきた。常に先を見て、レベルアップできるように頑張りたい」と決意を新たにした。今季８勝を挙げ、ファームで再調整中だった曽谷は６日の同戦に先発する予定だ。