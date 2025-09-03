◆パ・リーグソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイドーム）オリックス・宮城はわずかな失敗に目を向けた。「最後の最後は失投に近い…。あの状況で、やっちゃいけないことが出てしまった」。７回１失点で６勝目を逃し、チームの連勝も３でストップ。１点のリードを守れなかった、ラストイニングの１球を悔やんだ。１死三塁で代打・中村。初球からスライダーを続けた。空振り、ボール、空振り。外角低めの４球