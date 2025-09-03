先週日曜の新馬戦2着から連闘で特別登録したネッタイヤライ。福岡助手は「状態的には問題ないです。（レースへの出走は）馬場も含めた状態を見ながらになります」と話した。この日は馬場入りはせず、引き運動で調整。デビュー戦はやや重で力のいる馬場も影響し、勝ち馬を捉えるまでには至らなかった。厩舎ゆかりのコントレイル産駒。「大きなフットワークで走る馬なので、やっぱり奇麗な馬場で走らせてあげたい」とかける期待