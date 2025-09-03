今夏はスプリント重賞で6→5着のカルチャーデイ。もうひと押しに馬具の工夫に取り組む。四位師は「ジョッキー（横山典）が“ブリンカーを着けてみてもいいんじゃないか”と。ムチを嫌がって尻尾を振るので、騎手のアクションが見えない方がいいのかもしれない」と秘策を明かす。1週前の調教では慣らしにチークピーシーズを着用し、「集中して走っていた」と好感触を得ている。