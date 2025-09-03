同舞台の新馬勝ちから重賞に挑戦するサンセットゴールド。そのデビュー戦は3番手で折り合い、直線でメンバー最速の上がり34秒4の末脚を繰り出して抜け出した。コンビを組んだ鮫島駿は「僕としては、ほぼパーフェクトに近い内容の競馬ができたかな。前回と同じように上手に走ってくれたら、いい勝負ができると思います」と期待。この日はダートコースをキャンターで1周半の調整を行った。