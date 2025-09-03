2000メートルで2戦2勝の関西馬サヴォンリンナは意欲の遠征。田中克師は「オークスは力んでしまった。またコーナー4つのコースで丁寧に競馬ができれば」と始動戦に紫苑Sをチョイスした理由を説明。半兄サンライズジパングは3歳秋に急成長。「じわーっと大人っぽくなってきた。秋以降に良くなると言ってきたが、心身ともにしっかりしてきた」と中間の進化を伝えた。