コントラポストは暑さにも負けず元気いっぱい。菊沢師は「きっちり調整できている。巴賞（2着）を使って馬の感じはいい」と仕上がりに自信をのぞかせる。舞台は今年のダービー卿CTで2着に入った中山芝1600メートル。「ハンデ（56キロ）は少し見込まれたかな。少しでも時計がかかってくれれば」と好走条件を明かした。