◆パ・リーグソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイドーム）百戦錬磨のベテランが力を発揮した。ホークス一筋１８年目の中村と１６年目の今宮が、本拠地のお立ち台に並んだ。７回１死三塁、代打・中村が同点の左前打を放つと、８回２死三塁で今宮が決勝の左前打で続いた。「内容とかどうでもいい。結果的にヒットとなって勝てたらいい」と、今宮は気持ちの一打を振り返った。今宮は２７日の楽天戦（秋田）で送