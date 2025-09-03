◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（２日・バンテリンドーム）確信の一撃だ。両軍無得点の３回１死一塁、阪神・佐藤輝はマラーの内角高め１４７キロを鋭く振り抜いた。「イメージ通りのいいホームラン」は、右翼への先制２ラン。球団の日本人選手として史上７人目のシーズン３５本塁打に到達した。昨年はノーアーチに終わった広いバンテリンドームで今季は１０戦６発。本拠地・甲子園の８本に次ぐ、球場別２位の得意舞台へ