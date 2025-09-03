◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（２日・バンテリンドーム）５打席凡退に終わった阪神・近本は今、疲労がピークの状態だろう。８月３１日の巨人戦で３９打席ぶりに安打が出たが、ここまで１試合休んだだけ。下半身に全く粘りがなくなっていて、投球に合わせて上げる右足がすぐに着地してしまう。踏ん張りが利かないから、力のある打球が飛ばなくなっている。一本足打法の選手によく見られる傾向で、近本も毎年一度は、この