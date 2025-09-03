◇セ・リーグ広島5-8DeNA（2025年9月2日マツダスタジアム）広島・今季初昇格した高卒3年目の内田が代打出場した。6点を追う7回先頭で昨年10月5日以来の打席に立ち、ケイの内角カットボールにバットが出ず見逃し三振。試合後は荷物をまとめ「ファームへ行ってきます」と話し、帰途に就いた。ウエスタン・リーグでは出場73試合で打率・202、2本塁打、18打点。新井監督は「枠があったので経験させたいと思って上げました」