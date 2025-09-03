◇セ・リーグ広島5-8DeNA（2025年9月2日マツダスタジアム）ルーキーの岡本がプロ入り最長の3イニング、同最多の球数64球を粘投した。5点劣勢の5回から今季37試合目の登板。2死一、二塁から林の左翼線安打で1点を失っても、以降の2イニングは踏ん張ってゼロを刻んだ。「粘れたのは良かったけど、5回は最後に甘く入った。そこがもったいなかった」。新井監督は「3イニングを投げたのは初めてかな。1（失）点でよく投げたと