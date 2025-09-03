◇セ・リーグ広島5-8DeNA（2025年9月2日マツダスタジアム）広島・床田が23年8月10日ヤクルト戦以来の7失点で今季最短となる2回KOされ、9敗目を喫した。初回に佐野に先制2ランを浴びると2回もオースティンの2ランなど一挙5点を失い「負けられない試合。9月に入って“よし、行くぞ”という時に、何やってんだろう」とうなだれた。チームの勝ち頭がまさかの大炎上で3連敗となり、3位・DeNAとのゲーム差は2に拡大。新井監督