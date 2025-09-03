◇セ・リーグ広島5-8DeNA（2025年9月2日マツダスタジアム）広島は2日、3位・DeNAとの直接対決に敗れて3連敗となり、2ゲーム差に後退した。敗戦の中、ドラフト1位・佐々木泰内野手（22）が8回に意地の2点二塁打を放てば、2回に代打起用された前川誠太内野手（22）も反撃の中前適時打でアピール。勝負の9月に入り、若手の奮闘が逆転でのクライマックスシリーズ（CS）進出への力となる。勝負の9月を迎えたからこそ、敗戦に