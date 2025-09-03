◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月2日ピッツバーグ）ドジャースが2日（日本時間3日）のパイレーツ戦に向けた先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。8月最後の試合となった31日のダイヤモンドバックス戦で、大谷は2試合ぶりの安打で先制劇を演出するなどチームの連敗脱出に貢献した。8月は6試合連続本塁打なしで終了したが、9月の初戦で流れを変えたいところで、期待がかかる