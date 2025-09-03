¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡öÊÆÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê8·î¡¦³ÎÊó¡Ë22:45 ·ë²Ì53.0 Í½ÁÛ53.3Á°²ó53.3 ¡öISMÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë23:00 ·ë²Ì48.7 Í½ÁÛ49.0Á°²ó48.0 ¡öÊÆ·úÀß»Ù½Ð¡Ê7·î¡Ë23:00 ·ë²Ì-0.1¡ó Í½ÁÛ-0.1¡óÁ°²ó-0.4¡ó¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë ¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¡ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¸¥§¥Ë¥ó¥°¥¹»á¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶âÍËÆü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î´ØÀÇ¤ËÉÔÍø¤ÊºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¤ÎÊÆ