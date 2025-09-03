ABCテレビでは、2025年10月クール・ドラマL枠にて、完全オリジナルストーリーで送る『君としたキスはいつまでも』の放送が決定！ アミューズ所属の俳優たちが、ジャンルを超えてドラマ、映画、舞台など多彩な活躍を魅せるチーム・ハンサム！ 恒例ファン感謝祭『SUPER HANDSOME LIVE』（通称・ハンサムライブ）が今年20周年を迎える彼らと、ABCテレビがタッグを組み、珠玉のオムニバス・ラブスト