県内で3日午前4時50分現在、約5600軒で停電が発生しています。東北電力ネットワークによりますと、停電が確認されているのは、以下の地域です。新潟市秋葉区では雷の影響だということです。そのほかの地域では原因調査中とされています。・新潟市北区停電軒数：約1,500軒・新潟市秋葉区停電軒数：約1,900軒・新潟市南区停電軒数：約200軒・新潟市西蒲区停電軒数：約800軒・三条市停電軒数：約200軒・新発田市停電軒数：約80