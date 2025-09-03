美しい造形や意匠を極めることこそ、日本企業が海外で戦うための武器になる――。2018年に「『デザイン経営』宣言」を発表し、デザインの力を経営に生かすことの重要性を説いてきた経済産業省が、今、日本のデザインの現状に異論をぶつけた。経産省で国際競争力としてのデザインを重視し、政策を推進してきた佐伯徳彦氏が、真の競争力をもたらすデザインの今後について語った。（聞き手／音なぎ省一郎、構成／フリーライター 小林