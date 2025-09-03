◇第96回都市対抗野球第6日・1回戦日本製鉄鹿島5―4JR北海道クラブ（2025年9月2日東京D）1回戦3試合が行われ、日本製鉄鹿島（鹿嶋市）がJR北海道クラブ（札幌市）に延長10回タイブレークの末、5―4でサヨナラ勝ちした。日本ハム・生田目翼投手（30）の弟・忍外野手（28）が勝負どころで2安打1打点と活躍し、3年ぶりの初戦突破に貢献した。西部ガス（福岡市）、ENEOS（横浜市）も勝ち進み1回戦が終了。16強が出そろった。