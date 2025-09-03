移籍市場最終日には、毎年のようにドラマがある。土壇場での移籍が成立しないケースも少なくない。フェイエノールトに所属する韓国代表の司令塔、ファン・インボムはプレミアリーグのフルアム行きが取り沙汰されていた。だが、後釜を見つける時間がないクラブがオファーを拒否したため、ステップアップ移籍は実現しなかった。韓国メディア『SPOTV NEWS』は「『韓国サッカー史上最大級の事件』が突然の幕切れ。韓国人プレミア