中国メディアの観察者網は2日、第2四半期（4〜6月）のファウンドリ（半導体受託製造）市場シェアについて、「台湾積体電路製造（TSMC）は70％を超え、韓国のサムスン電子と中国の中芯国際集成電路製造（SMIC）は共に落とした」とする記事を掲載した。記事が取り上げたのは台湾の市場調査会社トレンドフォースの集計で、それによると、第2四半期のファウンドリ業界の売上高上位10社の合計売上高は前四半期比14．6％増加して過去最高