◇主演映画「見はらし世代」のジャパンプレミアに出席俳優の黒崎煌代（23）が2日、都内で主演映画「見はらし世代」（監督団塚唯我、10月10日公開）のジャパンプレミアに出席した。家族がバラバラになった心を取り戻す姿と、東京の移り変わりを交えて描く物語。今年5月のカンヌ映画祭・監督週間に出品され、黒崎は「撮影が今年1月で、あっという間の日々。もう公開かと思うと寂しい気持ちもある」と素直な心情を吐露した。