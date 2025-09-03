◇第96回都市対抗野球第6日・1回戦ENEOS6―2JR西日本（2025年9月2日東京D）ENEOSは2年目捕手の有馬が攻守で光った。打では1―1と追いつきなお2死一、二塁から勝ち越しの左前適時打。「5番を任されている以上、大事な場面でヒットを打てて良かった」。リードでも5回1失点の先発・阿部、2番手で3回1失点の加藤、1回無失点の渡部と左腕トリオを引っ張り「最少失点で切り抜けられた」とうなずいた。就任初年度で都市対抗初白