東京都世田谷区で韓国籍の女性が切られて死亡した事件で、警視庁は２日、交際相手で韓国籍の住所・職業不詳、パク・ヨンジュン容疑者（３０）を殺人容疑で逮捕した。事件の約５時間前から現場周辺にいたとみられ、同庁は女性を待ち伏せしていたとみている。発表によると、パク容疑者は１日午後１時半頃、同区野沢の事務所敷地内で、港区芝浦、自営業バン・ジウォンさん（４０）の首を刃物で切りつけて殺害した疑い。調べに黙秘