世界最大級とされる海外のアダルトサイト「Ｓｔｒｉｐ（ストリップ）ｃｈａｔ（チャット）」でわいせつな行為を生配信したとして、警視庁がライブ配信会社「ＴＯＰＰＡ（トッパ）」（東京都中央区）社長の男（２８）（同）ら男女４人を公然わいせつ容疑で逮捕したことがわかった。ほかに逮捕されたのは、同社マネジャーの女（２４）といずれも無職の４０歳と３４歳の出演者の女２人。捜査関係者によると、４人は３〜８月、同