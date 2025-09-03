奈良公園でシカに直接触れないよう注意を呼びかける関係者ら＝8月、奈良市奈良公園（奈良市）にいる国の天然記念物「奈良のシカ」の生息頭数が4年連続で増加し、今年は過去最多の1465頭となったことが3日、保護団体「奈良の鹿愛護会」の調査で分かった。好物の鹿せんべいを求めて寄ってくる様子は訪日観光客にも人気だが、シカによるけがも多発。共生のため県などが多言語で注意を呼びかけている。愛護会は7月15、16日に調査を