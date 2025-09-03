上地克明市長（中央）に開催を報告した齋藤さん（左）と泉谷翔市議＝８月２９日、横須賀市役所千発の花火で夜空を彩り、新たな地域の伝統に─。「鴨居みなとまつり花火大会」が６日、鴨居港海岸（横須賀市鴨居）で初めて開かれる。主催する同まつり実行委員会の齋藤智一さん（４９）は「鴨居に暮らす子どもたちからお年寄り、全ての人々に見たことのない景色を届けたい」と思いを語っている。鴨居地区は漁師町として発展してき