9月3日（水）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞国道3・・・熊本市北区四方寄町（スピード違反）県道・・・玉名市南関町下坂下（スピード違反）県道・・・山鹿市坂田（シートベルト）国道324・・・天草市佐伊津町（交差点違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総