俳優小関裕太（30）が、ABCテレビ制作の10月期ドラマ「君としたキスはいつまでも」（日曜深夜0時10分、テレビ朝日は土曜深夜2時30分）に出演することが2日、分かった。大切な人とのさまざまな愛の形を紡ぐオムニバス・ラブストーリーとなっている。舞台は廃校になった小学校をフルリノベーションした湖畔のホテル。プレオープンで、ある客は恋人と初めてのお泊まりに、ある客は亡き妻との思い出をめぐるために、またある客は疎遠に