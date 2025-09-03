小泉今日子さん（厚木市提供）厚木市は市制７０周年を記念して１１月、中央図書館と同館の入居する厚木シティプラザ（同市中町）などで、初の「図書館フェスティバル２０２５」を開催する。読書のきっかけづくりとして子ども向けのミュージカルや紙芝居などのほか、絵本作家きむらゆういちさんによるワークショップ、厚木市出身の俳優・文筆家の小泉今日子さんの講演会などを開催する。小泉さんの講演は「ＭｙＳｗｅｅｔＨ